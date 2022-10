Infarktist taastuv Kristjan Jõekalda: see on lollus, millega ma hakkama sain

14. septembril oma sünnipäeva tähistanud telemees Kristjan Jõekaldat tavas veidi vähem kui nädal hiljem infarkt. «Kuskil pärast seda hakkas jah. Ta tiksus juba ammu, aga midagi hullu esialgu polnud. Ma ei taha ju kutsuda niisama kiirabi, et ah, mul valutab, tulge sõitke siia. Kiirabi peaks ikka asja eest käima,» sõnab Kristjan, kuid märgib, et abikaasa nägi juba ta näost ära, et asi pole õige. «Eesti mees paneb endale ise diagnoosi, ise kõige targem (irooniliselt – toim).»