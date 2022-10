VIDEO ⟩ Bändimees Marek Rosenberg oma uuest loost: panin kõik tunded ja pettumused nootidena kirja

«Lähedane inimene on vägagi oluline isiksus! Lähedane isiksus on see, keda Sa ei taha muuta ilusamaks, targemaks, edukamaks, sest ta on seda niigi! Ei esita talle nõudmisi, ei laida tema valikuid, ei kamanda ega püüa teda kontrollida! Vaid lihtsalt hoiad teda kindlalt nagu roosiõit, samas jälgid, et tal oleks hea, turvaline ja mõnus.»

Rosenberg räägib, et kindlasti on oluline roll austusel ehk siis sellel, et iga inimene tunnetab iseenda olemust, oma sügavust, oma piire ja piiritust. Tuleks aktsepteerida ja väärtustada end ja ka oma lähedast just sellisena nagu ta on, tingimusi seadmata.