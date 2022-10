«Nad tundsid oma elu pärast hirmu.» PTA ametnikud oleks äärepealt skandaalse loomapidaja traktori alla jäänud

On sügisene oktoobrikuu päev ja põllumajandus- ja toiduameti tragid ametnikud lähevad Raplamaale kontrollima vihjet seoses võimalku loomade heaolunõuetest mittekinnipidamisega. PTA töötajate auto on pargitud tee äärde. Nende poole sööstab traktor ja asi lõppeb sellega, et kolm ametnikku on sunnitud autost põgenema. Kevadel olid asjalood aga sootuks teised, sest siis pakkus traktori roolis olnud Reimo Saks kaudselt PTA-le kaudselt hoopiski abikätt.