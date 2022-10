Viljandi krematooriumist tulev väidetav hais paneb aknaid sulgema. Omanik: see on pahatahtlik vale

«Kui aknaid lahti hoiad sel hetkel, tuleb hais tuppa ka,» räägib Viljandi krematooriumist paarisaja meetri kaugusel elav proua. Kui proua on aastate jooksul krematooriumist tuleva haisuga leppinud, siis on ka neid, kelle sõnul on see suisa väljakannatamatu. Krematooriumi omanik, Viljandi linnavalitsus ja Keskkonnaamet probleemi ei näe ning kinnitavad, et kõik on nii nagu peab.