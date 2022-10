Selle nädala pühapäeval istus saates «Ma näen su häält» nõuniku toolil ka armastatud laulja Stefan Airapetjan. Elu24 püüdis ta peale saate salvestust kinni, et uurida, millised tunded meest valdasid.

Esmalt tunnistas ta, et varem ei olnud tal aega telemängu nii pingsalt jälgida, kuid saade haaras ta vaatamise ajal väga kaasa. Stefanile tuli saate lõpp üllatusena, sest ta ei oleks osanud arvata, et end orienteerujana esitlenud osaleja laulda ei oska. «Alguses ei läinud mehe välimus tema häälega kokku, kuid ootasin ikka, et ta siiski laulab,» rääkis ta.