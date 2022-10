FOTOD ⟩ Kümme päeva Itaalias veetnud Jaagup Kreem sai reisil ootamatult trahvi

Jaagup Kreem saabus äsja tagasi kümnepäevaselt 3400 kilomeetri pikkuselt retkelt, mille jooksul tegi Itaaliale tiiru peale. Seda kõike tegi ta oma mootorrattaga. «Kindlasti on mootorrattaga mugavam kui autoga, sest sõitsime mööda mägiteid, kus ei ole kiirused suured,» tõdes Kreem.

Mootorratas osutus valituks just seepärast, et nii saab Kreemi arvates rohkem maad avastada ja nautida loomingulist protsessi. «Olen kiivri sees üksi, kus saan tegeleda oma loominguga, mida ma Tallinnas teha ei saa,» räägib ta. Tänaseks on muusik kaherattalise seljas läbi sõitnud juba 43 riiki ning ta nimetab neid retki enda jaoks kui loomingureisideks.