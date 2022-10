VIDEO ⟩ Maailma väikseim viinamarjaistandus: 29 pudelit aastas, pudel hinnaga 5000 eurot

Reggio Emilia asub Parma ja Modena vahel alal, mis on andnud Itaaliale mõned selle kõige tuntumad ekspordiartiklid, sealhulgas superautod Ferrari ja Lamborghini ning sellised toidud nagu lasanje, tortellini, Prosciutto di Parma ja Ragù alla Bolognese. Linn on kuulus ka selle poolest, et on Itaalia riigilipu sünnikoht.