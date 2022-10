VIDEO ⟩ Kuidas Kuu tekkis? Superarvuti andis üllatava vastuse

Alates 1970. aastate keskpaigast on astronoomid arvanud, et Kuu võis tekkida Maa ja iidse Marsi-suuruse protoplaneedi nimega Theia kokkupõrkest. Kolossaalne kokkupõrge tekitas selle teooria järgi tohutu prahivälja, millest meie Kuu aastatuhandete jooksul aeglaselt moodustus, teatab livescience.com.

Kuid uus hüpotees, mis põhineb superarvutisimulatsioonidel, mis on tehtud suurema eraldusvõimega kui kunagi varem, viitab sellele, et Kuu teke ei pruukinud olla aeglane ja järkjärguline protsess, vaid see toimus vaid mõne tunni jooksul.