ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Tallinna Soojus, keskerakonna ahnete katlameeste kogenemiskoht sai uue liikme

Kusagil suvel teatas keskerakondlasest Tallinna Keskkonna- ja kommunaalameti juhataja Ain Valdmann , et lahkub omal soovil ametist. Tore. Inimesed lahkuvad ikka ametist ja neid ameteid hakkavad pidama teised inimesed. Keskerakonna stiil nii lihtne ei ole. Omad mehed vangerdatakse spetsiaalselt nende jaoks leiutatud soojadele kohtadele, sealjuures saavad nad kaasa kopsaka kilekoti rahaga. See on tegelikult kohutavalt vana jutt, puhas Edgar Savisaare algkool.

Parteilase koht on sanatooriumis

No midagi ei ole Tallinnas muutunud. Ain Valdmann hõikas kolleegidele "Tšutšufrei", kobis kabinetist minema, aga käbedalt kokku klopsitud koosolekul eraldati talle 33.000 eurot ning kohe hakkas ka abilinnapea Vladimir Svet – kes on nime järgi väga valgustatud inimene (Svet – valgus vene keeles) selgitama, et Valdmanni teened on siiski nii tohutud, et neid oleks piinlik mitte kasutada.