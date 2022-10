Saaremaa sotsiaalmaja elanik mõistmatuses: miks mu dokument ja pangakaart vallaametniku käes peavad olema?

Toomasele on kohtu poolt määratud eestkostja. «Tahan siit minema saada, aga dokumente ei anta. Mulle öeldakse, et kohtu poolt on määratud, et siin peaksin elama, aga et nad võtavad inimeste käest ID-kaardi ja pangakaardi ära, sellest aru ma ei saa. Ma saaks endale hankida vagunelamu, kus rahulikult elada. Siin käiakse pidevalt ukse taga suitsu ja viina küsimas, häiriv on see,» räägib Toomas. «Ma ise ka joon, aga ma võtan rahulikult ega märatse, ei tee mitte midagi halba kellelegi. Tahan omaette rahulikult elada, aga nemad peavad mind lolliks, et dokumendi ära võtavad. Ma pole mingi loll. Mul on mõistus kodus. See on absurd, mis inimestega tehakse.»