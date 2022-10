Tõeline ime: 48-aastane USA näitlejanna ootab kaksikuid

Oscari-võitja Hilary Swank, kes on tuntud sellistest filmidest nagu «Poisid ei nuta» (1999) ja «Miljoni dollari tüdruk» (2004), avaldas ühismeedias, et temast saab peagi ema.

«Varsti kinodes, topelt esilinastus,» viitas Swank rasedusele ja jagas videoklipina mitmeid fotosid. «See on midagi, mida ma olen väga kaua oodanud, ja mu järgmine roll on see, et minust saab ema,» ütles Swank ühes intervjuus, vahendab People. «Ja mitte ainult üks, vaid kaks. Ma ei suuda seda uskuda!»