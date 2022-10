FOTOD ⟩ 91-aastane ameeriklanna näitab maailma vanima supermodellina igihaljast ilu

Ameeriklanna Carmen Dell'Orefice'i jaoks on vanus tõepoolest tühipaljas number. 91-aastaselt töötab Carmen siiani moemaailmas ja teda on juba aastaid nimetatud maailma vanimaks supermodelliks.

Hiljuti poseeris Dell'Orefice ajakirjale New You praktiliselt alasti ja tundis end võtteplatsil üdini mugavalt, vahendab Page Six. «See, mida te minus või endas näete, tehes tööd sellise hinnatud fotograafiga nagu Fadil Berisha, on nende vaatenurk. Me oleme seal, meie sünergia hakkab tööle ja nad toovad selle esile,» selgitas Carmen, miks ta oli nõus riided seljast heitma.