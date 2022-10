VIDEO ⟩ Jüri Ratasel on õpilastele südantsoojendav sõnum: tunnustage ja väärtustage oma õpetajaid!

«Kool ei oleks kool, kui selles ei koguks tarkusi vahvad õpilased. Seega soovingi pöörduda Sinu, õpilase, poole. Ma ei hakka rääkima õppimise vajalikkusest. Sa oled nii tark, et tead tegelikult ju seda ka ise. Küll aga tahan öelda, et naudi seda aega toredate sõprade ja heatahtlike õpetajatega. Minul on siiani soojad mälestused Tallinna Rahumäe Põhikoolist ja Tallinna Nõmme Gümnaasiumist. Tervitan teid soojalt!» kirjutas Ratas Facebooki postituses.

Postitatud videos pöördub Jüri õpilaste poole soojade sõnadega: «Head õpilased! Nüüd on tänane õpetajate päev läbi ja ma loodan, et see oli teie koolides lahe! Tahtsin teile öelda, et tunnustage ja väärtustage oma õpetajaid.»