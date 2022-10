«Kurat küll, me üritame inimesi päästa!» Tallinna Kiirabi on silmitsi tõsiste süüdistustega

Suur hulk endisi ja praegusi töötajaid väidab, et niigi suure töökoormuse juures on neid aastaid sunnitud dokumente võltsima, näitamaks kiirabi reageerimiskiirust tegelikkusest paremana. «Pealtnägija» uuris teemat ja avastas, et andmete tagantjärele muutmine on arvatust massilisem ja sel on väga üllatavad põhjused.