Kümme aastat Põhja-Tallinna: oleme tänulikud, et just siia oleme jõudnud

Jaanus Saks meenutas aega, mil sündis hiphopansambel Põhja-Tallinn. «Sellist tulevikku ei osanud me ette näha. Kümme aastat tagasi oli üks suur teadmatus, kõik juhtus nii kiiresti ja äkki. Tolle aja kohta saime väga ruttu kuulsaks ja seda oli raske hoomata,» sõnas ta.

«Meil on olnud ilusamaid ja keerulisemaid aegu. Oleme mõistagi väga tänulikud, et oleme täna just siia jõudnud. Kümme aastat on päris pikk aeg ja kanda on küllaltki suur pagas. Oleme inimestena ise hästi palju edasi arenenud,» lisas laulja.

Saks mainis, et bändi liikmed on ajapikku üksteist paremini tundma õppinud. «Mõistame täna teineteist paremini ja lepime erinevustega. Nagu öeldakse, erinevused rikastavad – kindlasti kehtib see meie bändi puhul. Usun, et muusikutena oleme paremas kohas kui kümme aastat tagasi,» märkis mees.

«Oleme muusikat päris kaua teinud. Kunagi oli tunne, et tahaks teha just seda õiget asja... ainult seda kõige mõnusamat hihoppi. Mida rohkem aeg edasi läheb, seda enam tekib tunne, et olen seda kõike juba teinud. Tahan nüüd edasi liikuda ja areneda,» kirjeldas muusik.

Saks usub, et vaid hiphopmuusikaga tegeledes jääb ta loominguliselt paigalseisu. «See hakkaks iseennast väsitama. Soov on proovida erinevaid asju, meetodeid ja lähenemisstiile. On ju ometigi nii palju erinevaid võimalusi, mil moel end väljendada,» rääkis ta.

«Bändis tunnustame ja toetame seda, kui keegi soovib teha oma sooloprojekte. Kui keegi tahab midagi muud vahelduseks teha, siis on see täiesti arusaadav ja loomulik. Inimene peabki vahepeal midagi muud tegema. Muusikutel on erinevad loomingulised hetked, nad tahavad end teistmoodi väljendada ja keegi ei tohiks seda keelata,» lisas Saks.

Bänd peab tänavu novembris oma kümne tegutsemisaasta juubelit. Fännidele lubatakse suurt kontsertüritust, mis leiab aset 16. novembri õhtul Saku suurhallis. «Nende aastate jooksul oleme koostööd teinud nii paljude artistidega. Mis sünnipäev see ilma sõprade ja kolleegideta oleks? Sel õhtul astuvad koos meiega lavale Ivo Linna, Antti Kammiste, Pearu Paulus, Koit Toome, Uku Suviste, Genka, Merlyn Uusküla, Artjom Savitski, Uudo Sepp, Markus Teeäär ja veel teisigi. Tuleb kindlasti üks võimas õhtu. Veel enne meid kütavad lava kuumaks Shanon ja AG,» sõnas Saks raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».