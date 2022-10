800 000 EUROT ⟩ «Eesti rahvas annetas nii jõudsalt!» Sooja talvevarustuse saab 2000 Ukraina sõdurit

Annetuskampaania «1000 kangelast lumes» eesmärk oli kuu ajaga koguda 400 000 eurot, et anda tootmisse tuhat talvevormi, mis aitaks Ukrainat kaitsvatel kangelastel külma talve üle elada. «See eesmärk täitus niivõrd kiiresti, et me kogusime selle summa vähem kui 24 tunniga,» rääkis Lehtme ootamatult suurest edust.