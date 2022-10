INTERVJUU ⟩ Seksuaalses väärkohtlemises süüdi mõistetud Jüri Kamenik: selgeltnägija ütles, et vangi ma ei lähe

«See oli kõik väga ootamatu. Tuttavad helistasid, et midagi on ilmunud,» meenutab endine Tallinna ülikooli lektor Jüri Kamenik päeva, kui tuli tema süüdimõistev kohtuotsus. «Nii ma siis saingi teada, et mingisugune otsus on tulnud.»