3 sodiaagimärki, kes langevad kõige kergemini depressiooni

Depressioon on vaimne haigus ning võib tabada ühtemoodi kõiki. Ent astroloogia on näidanud, et depressiivsetel eluperioodidel on teatud planeetide pingeaspektid inimese sünnikaardile tugevamad – näiteks Saturn toob kaasa raskust, Neptuun pettumust ja segadust, Chiron valu, Pluuto emotsionaalset katarsist ning äärmuslikke läbielamisi. Ka nende planeetide seisud sünnikaardis võivad anda aimu, kui palju inimene peab elus hinge ja vaimu tumedama ning raskema poolega tegelema.

Sodiaagimärgid on aga justkui filtrid, läbi mille inimene elu kogeb ja end väljendab, ning teatud märkidel on sellised omadused, mis võivad teha inimese depressioonile vastuvõtlikumaks. Nii see lihtsalt on, et ühed märgid on tundlikumad ja õrnemad ning teised tugevamad. Kummalgi on omad plussid ja miinused, küsimus ei ole halvas ega heas, vaid lihtsalt erinevates kvaliteetides.