Libanaised ja põhjendamatud arved ehk kuidas Eesti mehed on langenud kahtlase kohtinguportaali õnge

Libanaised ja põhjendamatud arved – nendega on rinda pistnud kümned Eesti mehed, kes on langenud kahtlase kohtinguportaali õnge. «Tuli kiri, et olete 55 eurot võlgu. Kirjutasin, et pole teenust saanud ega kasutanud, et mille eest see arve,» räägib 50-aastane Indrek.