INTERVJUU ⟩ Telesõu «Ma näen su häält» võitnud teeskleja Veiko Saago: ma ei ole eriline laulumees

Telemängu «Ma näen su häält» teesklejana võitnud 39-aastane Veiko Saago on pärit Tartumaalt. Vabal ajal ta laulmisega kokku ei puutu, vaid on hoopis harrastusnäitleja Vilde teatris. Viimane aasta on ta aktiivselt tegelenud ka orienteerumisega, mis andiski talle mõtte nimetada enda karakter saates orienteerujaks.