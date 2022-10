VAATA OMA RIIDEKAPPI ⟩ Tallinna noormees soovib üles leida ansambli Laine 60ndatel kantud kostüümid

Tallinna noormees Siim Juhkam (18) on teinud sotsiaalmeedias üleskutse, sest soovib leida just Laine algusajast pärinevaid kostüüme. «On selge, et kümned või isegi sajad kleidid ei saa maa pealt haihtuda,» ütles noormees Elu24-le.

«Kõik need kostüümid olid kvaliteetsed ja väga ilusad,» ütles Marta Oja, kes oli Laine liige ansambli algusaegadel «Muidugi on selge, et väga võimalik, et need on kõik juba läinud ja kui ka mõni on alles, siis võib-olla ei taheta ära anda. Väga kurb, et omal ajal nendega nii läks. Eriti on kahju rahvariietest,» tõdeb ta.