Newsweek uuris, kas Putin käskis saata väga iidse relva Ukraina rindele

Vene väed tungisid president Vladimir Putini käsul Ukrainasse 24. veebruaril ja sõda on kestnud seitse kuud. Kui alguses õnnestus venelastel osa Ukraina alasid vallutada, siis nüüd on Ukraina armee nad sealt minema löönud. Vene vägede halb varustatus ja madal moraal on saanud legendaarseks ja venelaste kulul visatakse sotsiaalmeedias nalja, kuid üks hiljutine postitus on klass omaette.