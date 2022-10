VIDEO ⟩ «Valged elud loevad!» Sõnum Kanye Westi särgil põhjustas kirgede tormi

Sama tekstiga T-särgid, mille rinnaosal on foto paavst Johannes Paulus II-st, olid moeetendusel seljas ka poodiumil kõndinud modellidel ning parempoolsete vaadetega poliitikakommentaatoril Candace Owensil, kes oli moenädala külaline, teatab theguardian.com.

Lavanime Ye kandev West ütles enne oma uue kollektsiooni «Yeezy Season 9» moešõu algust: «Kõik teavad, et olen liider.... te ei saa mind juhtida. See on juhitamatu olukord.»