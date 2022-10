VÕLTSITUD ALASTIFOTO ⟩ «Armastuse maleva» Laura internetti lekkinud pildist: politsei vaikis asja maha

«Asi vaikiti maha ja minust see sama nude levib igal pool. Nii et kui sa oled seda näinud, siis mina olen siin täna ütlemaks sulle, et see pilt on fotošopitud,» räägib «Armastuse maleva» osaline Laura Kiisk, kellest on juba mitu kuud sotsiaalmeedias ringelnud võltsitud alastifotod. Politsei sõnul ei alustatud menetlust, kuna puudus kuriteokoosseis.