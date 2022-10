Respekti solist Kerdo Mölder: ma tõesti ei poolda neid geiparaade, sest me ei ole ju sellised!

Kerdo selgitab, et temal ja Priidul on olnud alati raskem suhe, sest neil on mõlemal olnud pered ja naised ning nüüd on nad omavahel koos. Enamus suuremad tülid ongi Kerdo sõnul olnud just iseenda sisemise võitluse pärast. «Ega ma olen ju eluaeg võidelnud selle orientatsiooni vastu, kes ma olen,» räägib Kerdo, kellel läks iseendaga rahul olemiseks aega 30 aastat.