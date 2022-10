SUUR GALERII ⟩ Restorani Farm taasavamine meelitas kohale värvika seltskonna

30. septembril avas Tallinna vanalinnas asuv restoran Farm taas uksed ja nüüd on see valmis üllatama uute põnevate maitsetega.

Suurejoonelisel peol sai nautida peakokk Nikita Tištšišini meeskonna loodud hõrgutisi. Kuna restoran on pühendatud kaasaegsele Eesti köögile, kus olulisel kohal on puhas tooraine, sai avamispeol mekkida näiteks toite, mis olid valmistatud samblast.

Tähelepanuväärne on see, et peakokk Nikita Tištšišin tähistas sel õhtul oma viiendat pulma-aastapäeva.