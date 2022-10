HOIATAV LUGU ⟩ Eesti Energia oleks salamisi üle viinud kallimale paketile? «Ma ei saa aru, kust nad sellised numbrid võtsid...»

«Ma ei saa aru, kust Eesti Energia sellised numbrid võttis. Ja veel, kui paljudele nad niimoodi võivad teha, et panevad sujuvalt tegelikult kallima paketi?» ütleb segaduses Kristi, kelle meilboksi potsatas kiri, et teda soovitakse üle viia universaalpaketile, mis oleks olnud tema praegusest kallim. Eesti Energia esindaja sõnul oli tõepoolest eksimus ja see puudutas 31 klienti.