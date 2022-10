OLED NÕUS? ⟩ 4 sodiaagimärki, kellele meeldib suhtes alistuda

Domineerimise ja alistumise skaalal toimub tegelikult võimu jaotumise mäng, mis määrab, kui palju keegi olukordi juhib või juhtimisele allub. Kumbagi pidi on võimalik kalduda äärmusesse ning enamik inimesi jääb kuskile sinna vahepeale, paljud eelistavad ka rollide vahetamist. Ent mõned sodiaagimärgid on kohandunud eriti just selleks, et anda võim käest, alistuda ja lasta teisel juhtida – see ei toimu mitte ainult magamistoas, vaid ka igapäevaelus. Nad naudivad seda, kui nende kõrval on tugev domineeriv partner.