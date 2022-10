VIDEO ⟩ «See, mida me täna nägime, on ajalooline hetk!» Mida arvavad Eesti staarid «Villa» esimesest osast?

Maribel Vääna sõnul on ta esimesest osast täiesti sillas. «Ma ootasin midagi, aga see, mis lõpuks tuli... Ebareaalne! Selline produktsiooni tase Eesti kohta on midagi täiesti uut!» rõõmustab Maribel, kelle sõnul on Andrei ja Robin palju tööd teinud ja vaeva näinud.