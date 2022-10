«Vaata vargaplikat...» 93-aastane Aino kinkis suvila lapselapsele, too müüs maja vanaema selja taga maha

Vanaproua Aino kinkis tunamullu lapselapsele maakodu. «Mulle helistatakse, et kuule, su suvila on müügis,» meenutab 93-aastane proua nüüd saatuslikku telefonikõnet, kus ta sai teada, et tema armas suvekodu on lapselapse poolt külma südamega maha müüdud.