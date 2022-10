VIDEOINTERVJUU ⟩ Ülle Lichtfeldti tantsusaate treener avaldab nende suurima trumbi

«Ma mõtlesin kogu aeg, et ma ei oleks esimene ega viimane, tahaks olla kolmas-neljas. Aga noh, juhtus ikkagi see, et tuleb olla esimene,» tunnistab näitleja Elu24-le antud intervjuus. Ta lisab naerdes, et võibolla Nastja nõidus selle neile, kuna eelmisel korral astus tema tantsupartner Marko Mehine samuti esimesena telepubliku ette, tantsupartneriks tuntud nõid Nastja.