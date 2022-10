Kas õlekõrs laste päästmiseks lasteaedadele, koolidele, aga ka lapsevanematele on e-toimik? Hiljaaegu tuli justiitsministeerium välja kampaaniaga "Kelle palkad lastega töötama?" Pilt on illustreeriv ja pole konkreetse looga seotud!

Kui kohtulahendid pedofiilide kohta on enamasti kaetud saladuselooriga, siis kas õlekõrs laste päästmiseks lasteaedadele, koolidele, aga ka lapsevanematele on e-toimik? Tuleb välja, et kontrolli tegemiseks võib just lapsevanemate teele sattuda üks takistus – isikukood.