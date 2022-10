SINA KA? ⟩ Need 3 sodiaagimärki paistavad olevat õnnega koos

Mõnede inimeste puhul näib, et neil justkui alati veab. Nad saavad alati parimad kohad ning omavad tutvusi, mis toovad neile häid võimalusi. Seetõttu näivad nad ka pealt edukad ja õnnelikud. Õnnelikud juhused justkui naeratavad neile ja valivad välja just nemad. Astroloogia võimaldab tuvastada, kellel kui palju õnne elus on.