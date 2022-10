INTERVJUU ⟩ Tantsusaates kaasa lööv Jüri Ratas: tunde on saalis veedetud peamiselt varahommikutel ja õhtuti

Juba sel pühapäeval alustava telesaate «Tantsud tähtedega» esitlus toimus esmaspäeval, 3. oktoobril tantsijate treeningsaalis. Saates osaleb ka riigikogu esimees Jüri Ratas, kes on treener Kristina Tarmeti käe all kõvasti harjutanud.

«Trenni on tehtud, vaeva on nähtud, luban anda endast parima! Kui suudan kaasa aidata selle saate eesmärgile koostöös Eesti Vähiliiduga, siis olen tänulik kõigile vaatajatele, kes meid toetavad ja aitavad väga olulisele asjale kaasa,» sõnab riigikogu esimees. Ratas tunnistab, et tantsusaateks on korralikult trenni tehtud. «Tunde on saalis veedetud, peamiselt hommikuti varajaselt või õhtuti ja muidugi nädalavahetusel.»