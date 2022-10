Synne Valtri: hommikul ei ole lihtne hea välja näha

«Pean tunnistama, et hommikul ei ole lihtne hea välja näha, ütlengi kohe ausalt. Eriti veel, kui on selja taga olnud eriti pikk tööpäev. Kuid leian, et kui on olemas positiivsus ja armastus oma töö vastu – siis see hoiab alati säravana. Minu puhul toimib just see kõige paremini,» rääkis Valtri raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik avaldas oma bändiga hiljuti uue singli, mis kannab tõsisema tooniga pealkirja «Kardan kaotada end». «Uus lugu räägib ei millestki muust kui vanast heast armastusest. Kuid see on mõeldud sedapidi, et kui oleme pikka aega olnud suhtes, siis me ei peaks sinna end ära kaotama,» mainis Valtri.

«Antud laulu on võimalik ka teistpidi võtta – äkki on teisel poolel huvi kadunud ja hakkab pihta kolmanda osapoole sisenemine suhtesse. Kuulake ise, sellele loo sõnumile saab läheneda mitut pidi,» muigas artist.

Valtri lisas, et suhte alguses võivad inimesed teineteisele nii väga meele järele olla, et iseennast jäetakse tagaplaanile. «Nii võibki juhtuda, et kaotad end ära. Ükskõik, milline suhe kahe inimese vahel on, mõlemad peaksid alles jätma selle, kes nad tegelikult on. Kohe alguses on mõistlik piirid paika panema. On muidugi vajalik liikuda paarilisega koos, kuid ennast ei tohi sel teekonnal ära kaotada,» rääkis ta.