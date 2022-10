«Kuidas saab sellele koerale uut kodu pakkuda...» Milline on 4-aastase lapse tapnud koera edasine saatus?

Nüüd, kui juhtunust on möödas kaks nädalat, võttis toimetusega ühendust perekonnale väga lähedal seisev isik, kes ei suuda mõista, miks kõnealune koer täna varjupaigas viibib ning pole eutaneeritud. «Kuidas saab sellele koerale uut kodu pakkuda? Inimvere maitse on ju suus...» jääb anonüümsust soovivale prouale arusaamatuks. Viimase sõnul oleks kõigest hoolimata mõistlikum koer magama panna, kuid loom on täna siiski varjupaigas ja allutatud käitumiskontrollile. «Ta on küll hästikasvatatud koer, professionaalne tõupuhas hinnang, kõik on justkui korras, aga kuidas saab sellele koerale uut kodu pakkuda?»