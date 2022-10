NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on teravalt haavav täiskuu: nädalalõpp nõuab ettevaatlikkust

Reedel teeb Merkuur trigooni Pluutoga ja Päike opositsiooni Chironiga. Ühelt poolt on siin suur läbinägemisvõime, sügavad vestlused ning kommunikatsioon toimub väga intuitiivselt. Võidakse saada jälile saladustele, mingil määral on ka oht, et keegi püüab infoga manipuleerida. Teiselt poolt aga kisutakse lahti mingi haav. Infovahetus viib haavumiseni. Siit algab päris intensiivne ja valulik nädalavahetus. Mõnel juhul on võimalik tuua keerulisse, piinlikusse, ebamugavasse või valutavasse olukorda ka tervendust - aga selleks peab pingutama. Valukohaks on eriti just suhted, partnerlus, diplomaatia.

See on ühtlasi ka Putini sünnipäev, mis tähendab, et need seisud jäävad ka tema solaarkaarti ehk aastakaarti - ta kogeb neid mõjutusi läbi järgneva eluaasta. Reedel ilmub ka lugu Putini astroloogilisest seisundist ja tulevikust.

Laupäeval pöördub Pluuto direktiivseks - selle mõju ei avaldu küll mitte ühes päevas, vaid on pikaajalisem, kuid siin on hetk, mil Pluuto toob oma transformatiivse jõu sisemaailmast taas välismaailma. See tähendab, et olukord maailmas võib hakata muutuma. Pluuto retrograadsus algas 29. aprillil, siis liikus transformatiivne jõud sisemaailma ning välises ilmas suures plaanis miski ei muutunud. Nüüd, kui Pluuto on taas direktiivne, on suurem lootus sõja lõppemiseks, aga on ka oht, et tehakse samme, millest seni hoiduti.

Pühapäeval jõuab kätte täiskuu ühenduses Chironiga Jääras - seekord on tegu teravalt lõikava täiskuuga. Siin on koos agressiivsus/impulsiivsus (Jäär), haavamine (Chiron) ja liialdatud emotsioonid (Kuu opositsioonis Päiksega). Päikese seljataga ja inimeste vaateväljast täiesti väljas on veel ka Veenus, mis samuti Chironiga opositsioonis. Seega süda jääb kättesaamatuks ning on suurem tõenäosus kogeda südamevalu. Ent mistahes tasandil on sel ajal südameenergiat raskem kasutada, mis võib tähendada karmimaid otsuseid ja tegusid.

Laupäeval ilmub eraldi täiskuu horoskoop, kus tuleb sellest lähemalt juttu.

Seega nädal lõppeb päris tundlikul noodil seekord - ent kui olla ette teadlik, on võimalik olukordi rohkem enda kasuks mängida ning haavade läbi hoopis tervendust leida. Niipea, kui tundlikud teemad hakkavad märku andma, tuleks nendega tegeleda ja kindlasti mitte kellegi teise peale välja elada ega süüdlast otsida.