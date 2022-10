VARJATUD MICHELINI TÄRN ⟩ Eesti spaa avab teatrisauna, kus saab korraldada konverentse ja vaadata filme

«Amfiteatri stiilis teatrisaun koos täis-multimeedialahendusega saab valmis järgmise aasta oktoobriks,» ütleb spaa müügi- ja turundusjuht Margit Kurn . «Tegemist on erilise saunaga, kus inimesed istuvad ringikujulises saunas, mille keskel on väga suur keris.»

Kurn räägib, et saunateatris planeeritavate saunarituaalide pikkus on umbes 15 minutit, mille kestel kasutatakse erinevaid aroome ja helisid, ning plaanis on ka rätiku-show!