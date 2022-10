Toimetusega võttis ühendust mitu kebabisõpra, kes teatasid, et kopsakad elektriarved on järjekordse toidukoha tegevuse lõpetanud.

«Rahva lemmik Kebabi Wabrik sulges eile oma uksed Kristiine keskuses. Kõik hinnad on liiga järsult tõusnud, et enam ei suudeta toime tulla, ja see on absurdne, et inimesed peavad uksi hakkama sulgema ning kliendid jäävad headest söögikohtadest ilma,» nentis vihje saatnud tallinlane. «Kuhu on kadunud Kristiine keskuse Kebabi Wabrik?» imestab teinegi.