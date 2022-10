Toomas Hendrik Ilvese abikaasa Ieva Ilves valimistest: natuke jäi puudu, et parlamendiga liituda

Ieva Ilves (45) kandideeris liberaalse parteiühenduse Attīstībai/Par! (Arengule/Poolt!) nimekirjas ja sai üle 700 hääle. Valimistulemusi kajastavast tabelist selgub, et Ieva sai 782 häält.

Parlamendivalimistel kandideerinute kohta saavad valijad infot vaadata teisest tabelist, kus on kirjas kandidaadi haridus, töökoht, talle kuuluv kinnisvara ning isegi tema säästude suurus. Ieva kohta saame teada, et ta on sündinud 1977. aastal, õppinud Läti ülikoolis ja Johns Hopkinsi ülikoolis ning töötab Läti presidendi digipoliitika nõunikuna. Tema vara kohta on kirjas, et talle kuulub kaks korterit, üks Lätis ja teine Gruusias, ning lisaks maad. Ieval on kaks autot – Volkswagen Golf ja BMW X5 – ning tema säästude suuruseks on märgitud 30 000 eurot.

Ieva Ilves Foto: Elu24

Ieva Ilves tegi valimisteteemalise postituse ka oma Facebooki lehel:

«Tänan kõiki jälgijaid, toetajaid ja kriitikuid. Valimised on läbi ja kahjuks jäi häältest veidi puudu. Olgu uus seim tugev ja tulemuslik valitsus. On palju asju, mida veel teha. Head sõbrad ja jälgijad, Lätis on valimised läbi ja natuke jäi puudu, et parlamendiga liituda. Soovin Lätile tugevat seimi ja asjalikku uut valitsust.»

1. septembril kirjutas Elu24 Ieva Ilvese poliitikasse siirdumisest pikema loo, kus võttis sõna ka president Toomas Hendrik Ilves, kes ütles, et toetab igati oma abikaasa poliitilist karjääri. «Olen Ievale igati moraalseks toeks tema püüdlustes. Ta tahab väga poliitikasse minna. Tema läks poliitikasse samal põhjusel nagu mina, sest jõudis kätte hetk, kus oli selge, et kui sa oled ametnik, siis sa ei saa mõjutada poliitikat ja sellest tekib frustratsioon. Sul on head ideed, aga näed, et keegi neid ellu ei vii,» ütles Toomas Hendrik Ilves toona Elu24-le.

Ieva Ilves ja Toomas Hendrik Ilves Valkas valijatega kohtumisel. Foto: Elu24

Toomas Hendrik Ilves jagas oma Twitteris toredat pilti 1. oktoobri valimispäevast. Pildil seisab Ieva koos lastega valimiskasti juures.

Voting in today’s Saeima elections in Latvia. ⁦@IevaIlves⁩ is running pic.twitter.com/wtJCE8lBzN — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) October 1, 2022