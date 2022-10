GALERII JA VIDEO ⟩ Räpina pirukamüüja sügislaadast: siit saan hea lisa oma pensionile

Pühapäeva 2. oktoobri hommikul avati Räpinas suur sügislaat, kus käib juba tõeline säbru, kohale on tulnud nii noored kui ka vanad. «Nii tore on vaadata, et eestlane on ikka laadarahvas ja toetatakse kohalike,» nendib Katrin Lust.