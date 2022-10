PILTUUDIS ⟩ Autojuht keset sõiduteed vedelevatest tõuksidest: väga ohtlik ja tõsine olukord

«Karm lugu Randvere teel! Olge ettevaatlik!» kirjutas Timofei Facebooki grupis «Viimsilased». Mees pidas olukorda väga ohtlikuks. «Seal muidu oli ka tee pime. Väga ohtlik ja tõsine olukord,» ütles ta.

Tõukerattad Randvere teel. Foto: Erakogu

Timofei avaldas Elu24-le, et tema võttis paremalt poolt tee pealt ära neli tõukeratast ja parkis need nõuetekohaselt. Vasakult teepoolt võttis keegi teine ära kaks seal lebavat tõukeratast.

Postituse kommentaarides avaldatakse arvamust, et ilmselt oli tegu lastega, kes sellise tembu tegid. «Miks lubatakse lastel peale kümmet õhtul õues viibida. Lapsevanemad peaks ju teadma, et sellisel kellaajal midagi tarka seal ei õpita,» kommenteerib Jaanus. Tanel tõdeb, et lapsena tegi ta ise sarnaseid lollusi. «Ja täiskasvanuna olen sõitnud teele veetud asjadele otsa,» ütleb ta. Tiit aga ütleb: «Palju hullem on see, kui neid kuhjatakse pimedatele kõnniteedele. Õhtul rattaga sõites kirun muidugi Bolti, kes selle katku vallandas.»

Bolt võtab asja tõsiselt

«Tundub, et tegemist on vandalismiga ja potentsiaalselt väga ohtliku olukorraga,» ütleb Bolti kommunikatsioonijuht Karin Kase. «Suhtume sellistesse juhtumitesse väga tõsiselt ja võtame ühendust politseiga, et teo toimepanejaid korrale kutsuda,» sõnas Kase.

Tõukerataste parkimisel tuleb kasutada tugijalga, sest siis seisab tõuks püsti ega jää teistele liiklejatele ette. Ratast ei tohi jätta keset teed ega pikali. Oluline on veenduda selles, et pargitud ratas kellegi liikumist ei takista.