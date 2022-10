EHMATAV ⟩ «Eestlased on varsti kõik jälle Siberis» Riigivaenlane šokeeris rongireisijaid, Elron vabandab

«Ma tunnen, et minu mõõt on täis. Meelitan talt uuesti välja ID-kaardi näitamise, öeldes, et ma tegelikult ei usu ikka, et ta on EL-i kodanik, vast uhkustab niisama. Kusjuures ühtäkki teised nüüd ümberringi (kaasaarvatud «ukrainlased», kes pigem ilmselt äsja Venemaalt saabunud) juba keelitavad tüüpi, et ärgu näidaku mulle oma ID-kaarti, sest ma tahtvat tema andmed lihtsalt üles kirjutada. No muidugi tahan. Mužik siiski annab oma ID-kaardi ikkagi uhkelt minu kätte, sest ilmselgelt on ta juba tulevase võidujoovastuse lummuses. Jätan meelde nime ja sünniaasta, kaart näib ehtne.»

Seejärel otsustas Heli bravuuritsevast mehest häirekeskusele teada anda. Ta kirjutab: «Lähen eemale, võtan telefoni teel ühendust häirekeskusega, kirjeldan olukorda. Häirekeskus ütleb, et ta ei usu (!), et politsei selle peale välja üldse tuleks, aga et annavad siiski kohalikule sihtkohale (kuhu kontrolör väitis mehe minevat), teada. Kõne katkeb täiesti lolli koha peal – nad ei tea, kes ma olen, ega hoopiski kõiki asjaolusid, väljaöeldut... Levi ei tule enam tükk aega ja loobun. Peatus jõuab alles tüki aja pärast kätte ja mina ka enam ei usu, et patrull tuleks.»