NUNNUD KLÕPSUD ⟩ Silvia Ilvese 5-aastane poeg alustas juba pillimänguga. «See ei olnud minu idee!»

Silvia Ilves teeb koos oma õdedega ansamblit The Ilves Sisters. Kas peagi on sündimas ka The Ilves Brothers? Pilli õpivad nüüd juba kolm Silvia Ilvese poega. 11-aastane Stefan paistab silma klaverimänguga ning on märkimisväärseid tulemusi saavutanud mitmetel konkurssidel, näiteks võitnud rahvusvahelisel konkursil «Noor Muusik 2022» pianistide B-kategoorias I koha. Stefanist on pikema loo teinud ka Postimees Juunior.