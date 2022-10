UUS HOOAEG ⟩ Kanal 7 ekraanile jõuab venekeelne «Kuldvillak»

Sel pühapäeval jõuab Kanal 7 ekraanile telemäng «Va-pank!», mille saatejuhiks on tuntud Vene teatri näitleja Aleksandr Žilenko. Ta on töötanud teatris juba 11 aastat, kuid teles pole mees varasemalt kaasa löönud, nii et seda võib nimetada tema teledebüüdiks.