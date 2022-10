Astroloogiline prognoos oktoobri kohta näitab, et kuu tuleb äärmiselt intensiivne ja viib vältimatute muutusteni. Loe lähemalt, mis meil ees on.

Oktoober tuleb väga intensiivne kuu, mis viib kokkuvõttes suure pöördeni. Siia jääb nii Veenuse-Päikse uue tsükli algus (väärtuste reset), ülitundlik täiskuu, varjutuste perioodi algus koos päikesevarjutusega, kui ka viimaks Marsi retrograadseks pöördumine. Need on kõik väga suured astroloogilised sündmused, mis viitavad, et kuu ei saa olema kuigi rahulik. Samm-sammu haaval viivad need sündmused olukorda, kus väga paljut tuleb muuta ja ümber hinnata.