ARMAS KLÕPS ⟩ Vilja Toomast neli kuud pärast abikaasa operatsiooni: Taimo on hakkamist täis, teda tuleb pigem pidurdada

Selle aasta juuli keskpaigas teatas Vilja Toomast Facebookis, et tema abikaasa, ooperilaulja ja pedagoog Taimo Toomast läbis kopsusiirdamise operatsiooni.

«Mina ja Taimo tahame teada anda, et 15. mail toimus Tartu Ülikooli kliinikumis operatsioon, mille käigus siirati Taimole uued kopsud,» kirjutas Vilja toona ühismeedias ja lisas, et operatsioon kulges edukalt. «Kuigi taastumine operatsioonist võtab aega, kõnnib Taimo juba oma jalgadel,» märkis ta. Abikaasa tõdes, et sündis ime, kuna Eestis pole kopse siiratud üle aasta.