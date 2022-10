«JÄÄLÕHKUJA» TÕNU ⟩ Eesti diskoteekide kroonimata kuningas tõsteti tänavale: isegi politseipatrull oli kohale kutsutud

Vahepeal on möödunud 14 aastat. «Nüüd, 19. septembril oligi pauk... tõsteti välja,» ütleb Tõnu kurvalt. Lasnamäe korter on läinud. «Nagu välk selgest taevast tuli!»

«Olen täiesti ise süüdi... Magalas Lasnamäel on minu elamine olnud juba 44 aastat.» Tõnu ema sai korteri Paekaare tänavale 1978. aastal, mil maja ehitati. Seal on ta elanud sünnist saati ja ka pärast ema surma 2000ndate alguses.

«Ja nüüd tuli see kohtuotsus. Mina olen sellega juba harjunud, et varemgi on tulnud kohtutäiturite ja advokaatide büroode siuksed ümbrikud, aga siis see nagu vaibub...nüüd mind siis tõsteti välja. Isegi politseipatrull oli kohale kutsutud, oli kolimisauto ka maja ees,» kirjeldab Tõnu saatuslikku päeva. Politseile mees vastu muidugi ei hakanud. «Tulge kohe välja,» meenutab Tõnu, mida ta tol päeval ukse tagant kuulis.