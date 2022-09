Urmas Sõõrumaa on leidnud oma kõrvale imekauni Alisa Meliku, kellega tal on lausa 36-aastane vanusevahe. Vaatame läbi taevaseisude, mis neid kahte ühendab ja kas tegu võib olla pikaajalise suhtega?

Taevaseisud ise küll ühtegi suhet ei loo, kuid peegeldavad maiseid sündmusi, tuues nähtavale erinevaid kihte ja teemasid, mis kahte inimest seovad. Kõige parem on õppida näidete põhjal ning tuntud inimesed on alati headeks näideteks - need, kes säravad kui tähed, näitavad alati mingil määral teed ka teistele.