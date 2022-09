VIDEO SÜNDMUSKOHALT ⟩ Tragöödia Järvamaal! Noore pere kodu põles minutitega tuhaks: meil ei ole enam mitte midagi

Reede pärastlõunal juhtus Järvamaal Järva vallas Hermanni külas traagiline õnnetus, kui kõigest paari minutiga põles maha ühe noore pere puidust elumaja.

«Kõik asjad jäid sisse...» ütles pisarais pereema, seistes kodu lähedal põllul – taamal maja lausleekides põlemas. «Meil ei ole mitte midagi enam!» tõdes kalkvel silmadega peretütar, kes hoidis samal ajal süles sokkides paariaastast last. Kohapeal viibinud naabrinaine tunnistas, et pere vajab abi, eelkõige riideid.

Keegi pereliikmetest õnneks maja süttimise hetkel kodus ei olnud. «Appi! Seda nüüd küll veel vaja polnud,» kostus üle põllu, kui üks naistest nägi, kuidas kodu poole sõitnud pereisa avarii tegi. «See on mu abikaasa!» karjus last süles hoidnud naine.

Koju kiirustanud pereisa kaotas auto üle kontrolli, kui märkas käänu tagant välja sõites põlevat elumaja. Kraavi sõitnud mees pääses siiski vigastusteta. «Käänu tagant välja sõites nägin mahapõlenud maja ja kaotasin sõiduki üle kontrolli. Ma ei suutnud oma silmi uskuda. See on minu maja! See on minu maja!» karjus mees, kelle silmad olid täitunud pisaratega.

Kõigil, kel on vähegi võimalik tulekahjus kodu kaotanud peret aidata, siis annetused on oodatud: Eglis Pihlak EE837700771004337383.

Kohapeal viibinud Katrin Lust tõdes, et on ka tund aega pärast juhtunut šokis. «See on kõige traagilisem hetk, kuhu ma sattunud olen. Seda vaatepilti ei suuda kirjeldada... See oli nii valus.»

Järva valla Imavere-Koigi piirkonnajuht Kaido Krause sõnas toimetusele, et vald on perele igati abiks. «Olen just teel ja sõidan ise ka sinna kohapeale,» ütles Krause, lisades, et pakuvad valla poolt perele nii tuge kui korterit peavarjuks.